شكرا لقرائتكم خبر عن طفلان يستعيدان القدرة على الرؤية بشكل طبيعي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل الله أعاد مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، القدرة على الرؤية بصورة طبيعية لطفلين مصابين بمتلازمة تليف عضلات العين الخارجية من النوع الثاني، إضافة إلى أن عيني الطفلين كانتا ثابتتين في وضع الحول الخارجي.

وعانى الطفلان من ارتخاء كامل للجفنين حد تعذر الرؤية عليهما إلا بعد رفع الجفن العلوي باليد وإبعاده عن العين، كما أنهما عانيا من الحول الخارجي، وأجريت لهما فحوصات طبية دقيقة، ومن ثم أخضع الفريق الطبي الذي قادته استشاريتا حول وتجميل عيون، الطفلين لعمليتين جراحيتين، تم فيهما تحويل العضلة الخارجية في كل عين إلى الجهة الداخلية، لتستقيم العين في المنتصف بشكل طبيعي، كما تم رفع الجفن بطريقة تمرير الأنبوب السليكوني من الجفن، وتثبيته في عضلة الجبين من تحت الجلد، وبفضل الله حققت العمليتان نجاحاً كبيراً، وخرج الطفلان من المستشفى بعد يوم واحد من العملية بعينين مفتوحتين ومستقيمتين بلا أثر للحول فيها.

وقال د. وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى، إن هذا النجاح جنب الطفلين الكثير من الأعراض، التي تترتب عادة على هذا المرض، ككسل العين، وتوقف تطور الجهاز البصري بشكل سليم، وفقدان القدرة على الرؤية في المستقبل لا سمح الله.

وتابع موضحاً أن علاج هذه الحالات يتسم بالصعوبة والتعقيدات، بسبب أن عضلات العين تكون أصلاً مصابة بالشلل لوجود تليف فيها، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي تحقق يعود إلى تمرس وكفاءة الفريق الطبي المعالج، والتجهيزات المتقدمة، التي يحظى بها مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر.