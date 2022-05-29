شكرا لقرائتكم خبر عن 114 جولة ترصد 16 مخالفة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخفجي، خلال الأسبوع الماضي، 114 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات البلدية، فيما فعلت خدمة إصدار وإلغاء الشهادات الصحية إلكترونيا عبر منصة «بلدي».

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن إدارة صحة البيئة كثفت جولاتها الميدانية على مخابز المعجنات والحلويات ومنافذ بيع المواد الغذائية والملاحم، وبلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها 114 جولة رقابية، تم خلالها تحرير 16 مخالفة وإغلاق 3 منشآت، خلال الأسبوع الماضي، وذلك تطبيقا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وقال م. الحميداني إن البلدية فعلت ضمن سلسلة الخدمات التقنية الحديثة التي تقدم للمستفيدين، خدمة إصدار وإلغاء الشهادات الصحية إلكترونيا عبر منصة «بلدي». مؤكدا أن الخدمة الحديثة تواكب المرحلة الحالية لتطوير الأنظمة إلكترونيا، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات للمستفيدين في استخدام أفضل السبل والتقنيات الحديثة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالأنشطة المتعلقة بالقطاع البلدي.