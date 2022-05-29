شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف طالب يجرون اختبارات PISA الدولية.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الأحد، الدراسة الدولية لتقييم الطلبة PISA 2022؛ لتقييم وقياس قدرتهم على توظيف المعلومات التي اكتسبوها في القراءة والعلوم والرياضيات، ويجري تنفيذها إلكترونيا في مدارس التعليم العام، وذلك للطلبة ممن أتموا 15 عاما، وبمشاركة أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، في الفترة من 29 إلى 30 مايو الجاري.

وتتزامن مشاركة طلبة المملكة في اختبارات PISA 2022 مع مشاركة طلبة 79 دولة من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED، والبالغ عددهم 600 ألف طالب وطالبة على مستوى العالم ممن بلغت أعمارهم 15 عاما، ويمثلون أكثر من 32 مليون من طلبة الدول الأعضاء في المنظمة.

وتهدف الدراسة الدولية PISA في دورتها الحالية 2022، إلى تقييم الطلبة في مجال الرياضيات بنسبة 70%، وفي مجال القراءة والعلوم بنسبة 30%، وتتمثل مرتكزات قياسها في الوقوف على المعارف والمفاهيم والمهارات المكتسبة، ومعرفة مدى ممارسة الطلبة لها في حياتهم، وكذا تقويم قدرتهم على توظيفها عمليا في مختلف المجالات والظروف المختلفة.