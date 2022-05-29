شكرا لقرائتكم خبر عن بلوحات فنية.. أنامل المبدعين تستحضر تراث جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت جدة التاريخية ضمن فعاليات موسم جدة 2022 الزائرين في رحلة إلى عبق الماضي، واستحضار حياة الأجداد المفعمة بالأصالة وربطها بالحاضر، من خلال تجسيد مجموعة من الفنانين التشكيليين لموهبتهم في رسم لوحات فنية تعيد تاريخ جدة بتراثها وثقافتها وعمرانها إلى جيل اليوم بطريقة تحكي تفاصيل الأماكن وذكريات «أيامنا الحلوة». ويشاهد الزائر بين جنبات وأزقة جدة التاريخية شارعا يحتوي على مجموعة من الفنانين يقومون بعرض لوحاتهم الفنية أمام الجمهور ليتفاعلوا معها، ومعرفة تفاصيلها، وقصة كل لوحة، مبدين إعجابهم بما رأوه من فنون داخل ردهات جدة التاريخية. ويشكّل موسم جدة فرصة لأصحاب المواهب والفنانين التشكيليين وعشاق الفنون والآثار والمتاحف وباعة الأكلات الشعبية، الذين وجدوا في فعاليات «جدة التاريخية» مصدر رزق لهم، وسبيلاً لتعزيز مهاراتهم، وعرض منتجاتهم على زوار الموسم، الذين تكتظ بهم ساحات المنطقة التاريخية وأزقتها من مختلف الجنسيات. وتجسّد فعاليات «جدة التاريخية» الهوية الجديدة لموسم جدة 2022، التي تعبّر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز فيها، إضافة إلى رؤية إدارة الموسم في توفير مختلف الخيارات لسكان عروس البحر الأحمر وزوارها من جميع الأعمار والجنسيات، وإبراز مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة.