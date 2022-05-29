شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع السلامة المرورية لإمارات المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف إمارة منطقة الباحة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم، اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار «نحو قيادة آمنة»، بحضور عدد من قيادات إمارات المناطق في المملكة والجهات ذات العلاقة. وسيتضمن الاجتماع عرضاً لإمارة منطقة الباحة يتضمن تقريراً عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة، كما سيتم استعراض مشاركات الجهات الحكومية ذات العلاقة وجهود المركز الوطني لسلامة الطرق.