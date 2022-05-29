شكرا لقرائتكم خبر عن 62 مختصا للرد على استفسارات زوار المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم الرئاسة العديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة، العديد من البرامج النوعية منها «فوائد وعبر، واسألني، ونرشدكم بلغتكم، وعمرتي». وتترجم الرئاسة المسائل الشرعية على مدار اليوم، بواسطة المترجمين المعتمدين لديها، وكذلك ترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة، إضافة إلى ترجمة الدروس العلمية والتوجيهية، إلى جانب المسائل الشرعية، عبر برنامج «نرشدكم بلغتكم»، بالطريقة المباشرة وعبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.
ومن الخدمات الذكية التي تقدمها الرئاسة، الروبوت التوجيهي الذكي والذي يعمل على توجيه الزائرين والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات.