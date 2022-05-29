شكرا لقرائتكم خبر عن 62 مختصا للرد على استفسارات زوار المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على استقبال المعتمرين والمصلين في بيت الله الحرام وتوعيتهم فيما يخص نُسكهم وأمور دينهم، من خلال توزيع المشايخ في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام وفي الصفا والمروة للإجابة عن أسئلة الزوار والمعتمرين، عبر 10 مواقع داخل المسجد الحرام، إضافة إلى 4 مكاتب للرد عن السائلين هاتفياً، يقوم عليها 62 شيخا مشاركا وعددا من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.

وتقدم الرئاسة العديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة، العديد من البرامج النوعية منها «فوائد وعبر، واسألني، ونرشدكم بلغتكم، وعمرتي». وتترجم الرئاسة المسائل الشرعية على مدار اليوم، بواسطة المترجمين المعتمدين لديها، وكذلك ترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة، إضافة إلى ترجمة الدروس العلمية والتوجيهية، إلى جانب المسائل الشرعية، عبر برنامج «نرشدكم بلغتكم»، بالطريقة المباشرة وعبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.

ومن الخدمات الذكية التي تقدمها الرئاسة، الروبوت التوجيهي الذكي والذي يعمل على توجيه الزائرين والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات.