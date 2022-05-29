شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يفتتح المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية -حفظه الله-، يفتتح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر م. عبد الرحمن الفضلي، اليوم الأحد، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي ينظمه المركز بالتنسيق والتعاون مع وزارة «البيئة»، حيث يمثل المعرض والمنتدى ملتقى علميا يعكس جهود المملكة الكبيرة في دعم الغطاء النباتي وحماية البيئة محليا وإقليميا وعالميا.

ويشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير عدد كبير من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجمعيات البيئية، والجهات والمنظمات الدولية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمهتمين بالمجال البيئي وقضايا المناخ، ويتضمن أيضا 20 جلسة حوارية وورشة علمية سيقدم خلالها نحو 50 ورقة علمية، وأكثر من 80 عارضا لمنتجاتهم ومشروعاتهم وابتكاراتهم، التي تعد أحدث مستجدات التقنية في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من آثاره وتنمية الغطاء النباتي وحمايته، وأفضل التجارب والأبحاث والدراسات العلمية عالميا.

ويهدف المعرض والمنتدى إلى الإسهام في تحقيق عدد من الأهداف، منها التعرف على نماذج النجاح المطبقة عالميا، والجمع بين كبار المستثمرين وقادة الشركات وصناع القرار ومقدمي الحلول التقنية وقادة الصناعة الخضراء المهتمين بالمناخ والقضايا البيئية، وتطوير أدوات الاستدامة، وتوفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية والشركات والمنظمات غير الربحية، التي تستهدف أصحاب المصلحة لمكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي.