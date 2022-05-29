شكرا لقرائتكم خبر عن تقريرا الاستخبارات العامة والاعتماد السعودي على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس الشورى، غدا، جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم.

ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمركز الاعتماد السعودي للعام المالي 442 /1443هـ. ووجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1442 /1443هـ، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم فيما يتعلق بمشروع نظام المعاملات المدنية وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجان بشأن التقارير يصوّت المجلس على توصياتٍ بشأنها.

ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الإثنين مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442 /1443هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة العام للعام المالي 1442 /1443هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/ 1443هـ.

ومن المنتظر أن يبحث تقريرا مقدما من لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1442 /1443هـ، وتقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442 /1443هـ.

ويناقش تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.

كما يناقش تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاء الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السابعة والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم (عبر الاتصال المرئي)، يصوّت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير لهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة للعام المالي 1442 / 1443هـ.