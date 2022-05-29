شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف مستفيد من دعم تغذية الأطفال والأمهات باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب. واستفاد من المشروع خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2022م، 25,838 شخصا، حيث جرى فرز 5,038 طفلا، وتقديم العلاج لـ 152 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 442 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 824 طفلا؛ لوقايتهم من سوء التغذية.

وجرى فرز 2,954 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 315 حالة، فيما حصلت 778 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 14,447 مراجعة من أنشطة التوعية، و888 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، في ظل الأزمة الإنسانية.