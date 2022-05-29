شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية «آيتكس» وبرونزية الأولمبياد الأوروبي لتعليم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجازات متتالية لطلاب وطالبات تعليم الرياض، وبعد تحقيق الإدارة 6 ميداليات في معرض آيسف الدولي، حققت أمس الطالبة الموهوبة جنى الريف من مدارس الرواد - مكتب تعليم الجنوب الميدالية الذهبية وجائزة مقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا في ماليزيا ITEX2022، كما حقق الطالب الموهوب صادق العباد الميدالية البرونزية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء، الذي استضافته دولة سلوفينيا مؤخراً بعد منافسة مع 182 طالباً من 37 دولة، فيما حقق الطالب معاذ سعيد القحطاني جائزة وحضوراً متميزاً في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات APMO.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض د. حسن خرمي أن هذا الحضور المتميز لإدارة التعليم والطلاب والطالبات من إدارات التعليم الأخرى يأتي تعزيزاً للنجاحات المتواصلة.