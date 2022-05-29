شكرا لقرائتكم خبر عن 4001 مستفيد من مكافحة الأمراض الوبائية بحيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 4،001 مستفيد خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 258 مستفيدا، وعيادة الباطنية 218 مستفيدا، وعيادة الوبائيات 761 مستفيدا، واستفاد من خدمات العزل 4 أشخاص، فيما راجع قسم المختبر 282 شخصا، وصرفت الأدوية لـ 1،237 شخصا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1،237 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 4 أفراد. وفي الخدمات المساندة استفاد 505 أشخاص من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.