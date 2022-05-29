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4001 مستفيد من مكافحة الأمراض الوبائية بحيران

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الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 4،001 مستفيد خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 258 مستفيدا، وعيادة الباطنية 218 مستفيدا، وعيادة الوبائيات 761 مستفيدا، واستفاد من خدمات العزل 4 أشخاص، فيما راجع قسم المختبر 282 شخصا، وصرفت الأدوية لـ 1،237 شخصا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1،237 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 4 أفراد. وفي الخدمات المساندة استفاد 505 أشخاص من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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