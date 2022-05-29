شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «النقل» وأكاديمية الموانئ بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من الهيئة العامة للنقل، أمس، مقر أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية بميناء الملك عبدالعزيز الدمام، واطلع على عرض مرئي لمكونات الأكاديمية وأهم وأبرز الأعمال والأنشطة والدورات التي تقدمها.

وبحث الجانبان، خلال الزيارة، أوجه التعاون والفرص الاستثمارية وبرامج التدريب والتطوير التي تقدمها الأكاديمية في مجال قطاع النقل البحري.

وأوضح رئيس الأكاديمية حسن الحربي، أن الزيارة تأتي ضمن حرص الأكاديمية للتطلع الدائم لفتح آفاق التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي، مشيرا إلى مواصلة الأكاديمية السعي لتقوية الروابط وتعميق التعاون مع القطاعات والهيئات كافة، من خلال تقديم البرامج المتخصصة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية فيما يخص برامج وأنشطة النقل البحري.