90 دولة في يوم «المائدة العالمية» بالمدينة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أقامت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مسابقة «يوم المائدة العالمية» ضمن فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب العاشر لأفضل مائدة تشمل مختلف المأكولات والأطباق التي تشتهر بها كل دولة.

وتهدف المسابقة التي شارك فيها 10 طباخين متخصصين من كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة لتحكيم الأطباق والمأكولات، وتم تسجيل أكثر من 962 صنفاً من الأطعمة الشعبية لأكثر من 90 دولة، إلى إبراز التنوع الثقافي بين الشعوب في إعداد المأكولات وطريقة تحضيرها وتقديمها على سفرة الطعام.

يذكر أن مهرجــــــان الثقافات والشعوب في نسخته العاشرة الذي يشارك فيه طلاب من الجامعة الإسلامية يمثّلون أكثر من 80 جنسية، يعد ملتقى للثقافات وحاضنة للموروث الإنساني للعديد من شعوب العالم ونافذة للتـــــــــعرّف على تقاليدهم وتســــــــليط الضوء على تباين أساليب العيش بين الدول والشعوب والثقافات واستعراض نشأتها وتاريخها وعاداتها ومأكــــــــــولاتها وأزيــــائها القديمة وما تشــــــــتهر به من إرث ثقـــافي متنوع