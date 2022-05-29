محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. “فوز العتيبي” تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة وهكذا رد عليها !

أثارت شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي فوز العتيبي جدل كبير وذلك بعد دخولها في مشادة مع زوجها لاعب كرة القدم السابق أحمد الموسى بسبب غيرته عليها، ما أدى إلى حرمانها من حضور حفلات فنية.

وقالت العتيبي من خلال حسابها في تطبيق (سناب شات): “قبل الزواج كنت دايم أسافر مع صديقاتي بالأيام وننبسط، بعد الزواج 24 ساعة معه، لو أروح ساعة… يدق مشتاق، وش هالشوق اللي ما يخلص، كنت أبي زوج يهتم ويشتاق، بس مو على طول 24 ساعة وكل الوقت ما يمل وما يطفش مني”.

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وقالت فوز العتيبي في منشورٍ آخر إنها بعد الزواج حُرمت من حضور حفلات الفنانَين كاظم الساهر وماجد المهندس لأن “الخايس يغار”… وردّ الموسى معتبراً أنها تمرّدت عليه لأنه بالغ في تدليعها.