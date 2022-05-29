بعد تزيينه بصورة الإبل.. الجواز الجديد يتصدر الترند بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تصدر هاشتاق “#الجواز_السعودي_الجديد” الترند العام بالمملكة اليوم السبت، وذلك بعد تزيينه بصورة الإبل رمز الهوية والثقافة في المملكة.

ونشر نادي الإبل صورا للجواز الجديد، وهو يحمل بين صفحاته صورة يظهر فيها قطيع من الإبل، وذلك في أحدث خطوات الدعم الحكومي لقطاع الإبل في المملكة.

واحتفى النادي بإضافة صور الإبل إلى صفحات جواز السفر الجديد، قائلا: “نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمزا لثقافتنا وحضارتنا.. عطايا الله”.

كما نشر الباحث والمتخصص في مجال السياحة والسفر ثواب السبيعي، صورة لجواز السفر، يتزين بصورة من إرث المملكة العريق؛ معلقا على الصورة بقوله “صورة الجواز السعودي الجديد.. يا زينه وزين ماضيه”.

بينما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير على الشكل الجديد للجواز، وغرد عبدالله قائلاً: “ثقافة وتراث أي أمة جزء من هويتها ويساهم في قوتها وتماسكها يجب أن نفخر ونبرز كل موروثنا الثقافي بكل أجزاءه، لباسنا أكلنا بيوتنا القديمة طريقة حياتنا المتنوعة بتنوع مناطقنا الجغرافية كلها لابد أن نبرزها ونحافظ عليها ونعرضها لجميع ضيوفنا سياح ومقيمين وزائرين”.

فيما غرد عبدالعزيز الفايز قائلا: “هذا جبل خشم الحصان من أشهر جبال نجد في مركز رغبة”.

وعلق نواف العصيمي على لاصورة بقوله “أستاذ ثواب حسب معرفتي وما وصلني أن جميع الصور المطبوعة على الجواز من تصوير الفنان السعودي المصور ظافر الشهري، وهذا شي نفتخر ونعتز به كمصورين سعوديين وبادرة جميلة أن تتم طباعة هذه الصور على الجواز وفخر للمصور الذي يستحق الإشادة”.