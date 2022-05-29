7 ضوابط حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي صدرت مؤخراً، إلزام المؤسسات الخاصة بنشر الأسعار المعتمدة من إدارات التراخيص بمديريات الشؤون الصحية، إلكترونيا على موقعها أو بنسخة مطبوعة.

كما اشتملت اللائحة أهمية أن تؤخذ موافقة المريض الخطية أو صدور فاتورة، إضافة إلى التزام المؤسسة الصحية بتقديم المراجعة المجانية للمريض، خلال أربعة عشر يوما على الأقل، لذات الحالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي، وفقا لـ”الوطن”.

ومن أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية ما يلي:

1- منع اجراء تخفيضات في أسعار الخدمات، أو تقديم العروض الترويجية بأي وسيلة إعلانية، إلا بعد موافقة الوزارة.

2- يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة، ابلاغ الوزارة عن الأحداث الجسيمة التي تحدث داخلها، من خلال الآلية المعتمدة للتبليغ من قبل الوزارة، بما في ذلك الإبلاغ عن الحالات المعدية التي ترد إليها، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة.

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3- حددت اللائحة ضوابط التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات الخاصة، بحيث يتولى إدارة الصيدلية صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة، يكون مسؤولاً عما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان تحفظ في مكان آمن ومحكم الإغلاق، وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

4- كذلك ألزمت اللائحة المستشفيات الخاصة بتوفير الحد الأدنى من الممارسين الصحيين، بما في ذلك تعيين رئيس للتمريض لا يقل تصنيفه عن أخصائي، وتعيين عدد من الأطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين في العيادات الخارجية وأقسام التنويم.

5- توفير الحد الأدنى من الأخصائيين والفنيين والطاقم التمريضي، بما يكفل تغطية الخدمات الطبية، مع عدم الممانعة من الاستعانة بالمساعدين الإكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجية، وتوفير قائمة الأطباء المناوبين على مدار الساعة.

6- أيضا اشترطت اللائحة أن تتكون أقسام وخدمات المستشفى من العيادات الخارجية وأجنحة التنويم، وأقسام الطوارئ وغرف للعزل وتوفير مركبة إسعاف حديثة الصنع، وقسم للمختبر وآخر للأشعة، وجناح للعمليات وقسم للعناية المركزة.

7- أن تكون أسرة العناية تتلاءم مع حجم ونشاط المستشفى، بمعدل سرير عناية واحد لكل غرفة عمليات، أو بنسبة 10%من السعة السريرة للمستشفى، ويؤخذ بأيهما يحقق العدد الأعلى.