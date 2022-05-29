«الشورى» يبحث مشروع نظام المعاملات المدنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السابعة والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوّت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير لهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة للعام المالي 1442/ 1443هـ، ويصدر المجلس قراراً بعد استماعه في ذات الجلسة إلى توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي في التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1443هـ، وإلى وجهة نظر الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1442 /1443هـ.
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