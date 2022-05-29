«الشورى» يبحث مشروع نظام المعاملات المدنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يبحث مجلس الشورى غدًا وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم فيما يتعلق بمشروع نظام المعاملات المدنية، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمركز الاعتماد السعودي للعام المالي 442 /1443هـ، ووجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1442 /1443هـ، ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442/1443هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة العام للعام المالي 1442/1443هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/ 1443هـ.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السابعة والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوّت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير لهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة للعام المالي 1442/ 1443هـ، ويصدر المجلس قراراً بعد استماعه في ذات الجلسة إلى توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي في التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1443هـ، وإلى وجهة نظر الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1442 /1443هـ.