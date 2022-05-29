تعليم الباحة يستضيف البرنامج التدريبي المركزي للسلامة المرورية على مستوى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة؛ تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة البرنامج التدريبي المركزي للسلامة المرورية والذي سينطلق يوم بعد غد الاثنين، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 100 متدرب ومتدربة يمثلون (47) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح مدير عام تعليم الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني بأن البرنامج يسعى إلى تحقيق أهداف عليا من أهمها غرس ثقافة ومفهوم السلامة المرورية والقيادة الآمنة في نفوس الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية وجعله واقعاً معاشاً ننعم به وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة “أعزها الله”، بشتى مناحي الحياة وعلى كافة الأصعدة ويأتي على رأسها دعمها منقطع النظير لقطاع التعليم وبرامجه لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم فهو أحد ركائز رؤية المملكة 2030 الطموحة، مثمنا لسمو أمير المنطقة رعايته للملتقى ومرحبا بضيوف المنطقة ومتمنيا لهم طيب الإقامة في ربوع الباحة وداعيا الله تعالى التوفيق للجميع.

بدوره أشار مدير إدارة التدريب والابتعاث للبنين بالإدارة الأستاذ حسين علي دماس إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن العديد من الدورات وورش العمل يستهدف من خلالها مرشحا ومرشحة من جميع إدارات التعليم في المملكة في مرحلته الأولى على أن يمتد الأثر التدريبي للمعلمين والمعلمات ليصبحوا ميسرين للسلامة المرورية في مدارسهم في المراحل الأخرى من البرنامج التي تستهدفهم بغية رفع الوعي المروري لدى الطلبة وإبراز أثر الالتزام بقواعد وأنظمة المرور على المجتمع بصفة عامة.

في حين ذكرت مديرة إدارة التدريب والابتعاث للبنات الأستاذة ندى سعيد الزرقوي بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة شكلت العديد من اللجان المشرفة على البرنامج التدريبي للإعداد والتهيئة ومتابعة الأعمال، وهيأت القاعات التي ستقام عليها الورش التدريبية، وأكدت بأن الإدارة سخرت جميع امكانياتها وكوادرها لإنجاح البرامج بدءا من استقبالهم وتزويدهم ببرامج اللقاء والخطة الزمنية لسير البرنامج، وإيجاد المناخ التدريبي والتعليمي المناسب الذي يحقق الفائدة لضيوف المنطقة خلال فترة إقامتهم والخروج بالأهداف المنشودة التي وضعتها مقام الوزارة للبرنامج.