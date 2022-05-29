تاليسكا يحطم أرقام هدافي الوسط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حطم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، رقم الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب فريق الشباب، المعار إلى نادي العين الإماراتي، الذي كان يُعد أكثر لاعبي خط الوسط تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد، منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين 2008-2009.
ونجح النجم البرازيلي في تسجيل 18هدفًا خلال الموسم الجاري، ليتفوق على جوانكا الذي أحرز 17 هدفًا في موسم 2020-2021، والبرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الأهلي، الذي تمكن من تسجيل 14 هدفًا، في موسم 2015-2016، مع الهلال ناديه السابق.
ويُعد الموسم الجاري، أفضل مواسم ابن السليساو على الأطلاق تهديفيًا بواقع 20 هدفًا، كما تمكن من تحطيم رقم مواطنه إيلتون برانداو لاعب النصر السابق، الذي يملك الآخر في جعبته 18 هدفًا تمكن من تسجيلها مع أصفر العاصمة في عام 2013-2014.
وتزاحم 4 لاعبين في قائمة خط الوسط الذين سجلوا أكثر الأهداف، ويأتي تياجو نيفيز الهلالي السابق في المركز الرابع عقب تسجيله 13 هدفًا، وهو ذات الرقم الذي سجله عبدالمجيد الرويلي لاعب فريق التعاون السابق، وسجل كل من البرازيلي إلتون جوزيه لاعب الفتح، ومحمد الشلهوب نجم الهلال سابقًا 12 هدفًا.
يذكر أن محمد الشهلوب حقق لقب هداف الدوري برصيد 12 هدفًا، في موسم 2009-2010، متفوقًا بذلك على المهاجمين ياسر القحطاني، محمد السهلاوي، وناصر الشمراني.
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