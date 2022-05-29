تكريم «التوكيلات العالمية للسيارات» بصفتها الناقل الرسمي لـ«مؤتمر ومعرض التعليم»

محمد بن مسعود - الدمام - كرم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ شركة التوكيلات العالمية للسيارات، خلال حفل افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، بصفتها الناقل الرسمي للمؤتمر الذي عقد في مدينة الرياض خلال شهر مايو الحالي، كما زار وزير التعليم جناح الشركة في المعرض المصاحب واطلع على مبادرات الشركة في دعم إبداعات المواهب الطلابية.

وتولّت شركة «التوكيلات العالمية للسيارات» مهمة استقبال الضيوف من كبار الشخصيات ومتحدثي المؤتمر من المطار ونقلهم إلى أماكن إقامتهم ومن ثم إلى المؤتمر، طوال مدة الحدث خلال الفترة من 8 – 11 مايو 2022، وجهّزت الشركة لهذا الغرض أسطولاً من السيارات الفاخرة الذي يضم «إنفينيتي»، «هونشي» و«شيفروليه».

ويكتسب المؤتمر صبغة دولية، كونه يشكل قناة اتصال فاعلة بين الإدارات والمؤسسات التعليمية والثقافية السعودية ومثيلاتها العالمية، ويستقبل بشكل دائم شريحة واسعة من المختصين والأساتذة والطلاب والمؤسسات التي تخدم قطاع التعليم، فضلاً عن وفود دبلوماسية من كافة الدول التي تتم استضافتها للاطلاع على المنجزات الكبرى التي تحققت في المملكة، والتقدم الذي حصل في قطاع التعليم بشكل عام.

وتأتي رعاية شركة التوكيلات العالمية لهذا الحدث دعمًا للأنشطة والفعاليات الدولية التي أصبحت المملكة وجهةً لها بما لها من مكانة عالمية وقدرات تنظيمية عالية المستوى وتحقيقا لبنود رؤية السعودية.

يذكر أن شركة «التوكيلات العالمية للسيارات» هي شركة ذات تاريخ عريق يمتد لأكثر من 75 سنة في مجال السيارات، فضلا عن أنها واحدة من أكبر شركات السيارات وأسرعها نموًا في المملكة، فهي تمتلك بالإضافة إلى مقرها الرئيسي أكثر من 25 فرعا يعمل فيها ما يفوق الألفي موظف، أما السيارات التي تقدمها لعملائها فهي تحمل أسماء أشهر العلامات التجارية المرموقة في عالم السيارات مثل «مازيراتي»، «إنفينيتي»، «هونشي»، «شيفروليه»، «جي إم سي»، «دونغ فينج» وغيرها.