23 ألف حريق وإنقاذ في 3 أشهر - #عاجل

ونفذت المديرية 47168 جولة تفتيشية في جميع المناطق على المنشآت التجارية والصناعية والسكنية خلال شهر رمضان 1443، ضمن دورها في الحد من المخاطر وتقليل الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وعد حريق الظهران مول من أبرز العمليات التي تم تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل مؤخرا والذي يضم 64 متجرا.
عمليات الإطفاء
مارس
3642 حريقا
عمليات الإنقاذ
4421 عملية
فبراير
3072 حادثا
عمليات الإنقاذ
3808 عمليات
يناير
3536 حادثا
عمليات الإنقاذ
4400 عملية
الإجمالي 22879 ألف عملية
حرائق وإنقاذ في أبريل ومايو
7 أبريل
حريق في حشائش وأشجار، بوادي نمار
13 أبريل
حريق في سطح عمارة بحي الصفا
19 أبريل
اشتعال وميضي في أحد المطاعم، في بريدة
20 أبريل
احتجاز شاب في شق صخري بمركز أبو راكة في تبوك
23 أبريل
حريق في ورشة في حي السعادة، نتج عنه تضرر 6 مركبات
24 أبريل
حريق في مبنى بينبع، نتج عنه تأثر عدد من المركبات، وإخلاء 23 شخصا
1 مايو
حريق في محال لبيع الإطارات والزينة بالمنطقة الصناعية
7 مايو
حريق في حشائش بمجرى لتصريف المياه بقرية الجرن
7 مايو
حريق في ورشة نجارة بالصناعية الأولى في الرياض
11 مايو
حريق في مستودعين بحي المعارض
12 مايو
انتشال جثث 3 فتيات وطفل في رنية غرقوا في مستنقع مائي
حريق في مستودعين بحي المعارض
13 مايو
حريق في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري
14 مايو
حريق في جبل شمال المحافظة
17 مايو
حريق في مبنى تحت الإنشاء بحي المروج
19 مايو
حريق في جبل بمركز بللسمر
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