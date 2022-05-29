المرة 14.. ريال مدريد يتوج بأبطال أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حسم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على ليفربول في المباراة النهائية بباريس، بعدما تأجلت بداية المباراة أكثر من نصف ساعة لأسباب أمنية، السبت.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد، بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو بالبيردي عند الدقيقة 59، ليجمع الريال بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

لكن الفضل الأساسي في فوز ريال يعود إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ عدداً كبيراً من الفرص الصعبة من محمد صلاح، وساديو ماني على مدار شوطي المباراة، ليعزز رقمه القياسي وأصبح بطلا لأوروبا للمرة 14 في تاريخه.

وفرض ليفربول سيطرته على وسط الملعب من البداية، بعد مشاركة تياجو ألكانتارا بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية عقب التعافي من الإصابة، وسدد صلاح كرتين أنقذهما الحارس كورتوا، واقترب من التسجيل بعدما سدد ماني كرة قوية لمسها كورتوا ثم ارتدت من القائم في الدقيقة 21.

واعتقد ريال أنه تقدم بهدف قبل الاستراحة عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، لكن تقرر إلغاء الهدف بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

وتحسن أداء ريال في الشوط الثاني، وسجل هدف التتويج بعدما حاول بالبيردي التسديد من الجانب الأيمن وذهبت الكرة نحو فينيسيوس الذي تابعها من مدى قريب وهز شباك الحارس أليسون.

وضغط ليفربول بكل قوة وتوغل صلاح من الجانب الأيمن، ثم أطلق تسديدة قوية أنقذها كورتوا ببراعة.

وبعد دقائق أرسل جوردان هندرسون كرة عرضية لمسها البديل ديوجو جوتا برأسه نحو صلاح الذي كاد أن يسجل من مدى قريب، لولا أن كورتوا أنقذ الكرة من على خط المرمى.