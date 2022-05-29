محمد بن مسعود - الدمام - شب حريق كبير في يخت فاخر بجنوب غرب إنجلترا أمس السبت مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في السماء ودفع السلطات لتحريره من مرساه لفترة وجيزة. وقالت الشرطة ومسؤولو الإطفاء إن الحريق التهم اليخت، الذي يبلغ طوله 26 مترا، في بلدة توركي التابعة لمقاطعة ديفن وإنه كان يحتوي على حوالي ثمانية آلاف لتر من وقود الديزل، مما دفع السلطات لإجلاء الناس من المناطق والشواطئ القريبة. وقالت شرطة ديفن وكورنوال: «بسبب مستويات الدخان والأبخرة، نطلب من السكان في المنطقة إغلاق أبوابهم ونوافذهم. كما نحث المواطنين على تجنب الذهاب إلى المنطقة بينما يعمل ضباط على إخلاء الشواطئ حفاظا على السلامة العامة». وقالت الشرطة إنه لم يُصب أحد بأذى في هذا الحريق وجرى تأمين اليخت. ولم تذكر الشرطة اسم مالك اليخت.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم يختًا فاخرًا في جنوب غرب إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.