شكرا لقرائتكم خبر حملة لمكافحة ظاهرة التنمر بمدارس الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناولت الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى التي قدمها الأمين العام لمركز الحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، خطورة ظاهرة التنمر على فئات المجتمع كافة، وخاصة الأطفال والشباب، والرواسب النفسية والاجتماعية التي يمكن أن يتعرض لها أفراد المجتمع وأطيافه ما لم تعالج بالأساليب العلمية والتربوية.وأشار الدكتور الفوزان خلال الجلسة التي حملت عنوان «أثر التنمر على المجتمع» إلى الآثار التي يمكن أن يسببها التنمر بأشكاله المتعددة، فيما أكد الفاخري وجوبَ المسارعة عند تعرض الفرد أو أحد زملائه لموقف تنمر بالإبلاغ عن الحالة؛ حتى لا تتفاقم المشكلة، ولحماية المتنمر عليه، ومساعدة المتنمر بالتوجيه والإرشاد؛ للتوقف عن هذا السلوك.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لمكافحة ظاهرة التنمر بمدارس الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.