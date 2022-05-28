شكرا لقرائتكم خبر حملة لمكافحة ظاهرة التنمر بمدارس الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين في المجالات التربوية والاجتماعية والصحة النفسية، أطلقت مدارس الرياض بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة، الحملة التوعوية لمكافحة التنمر تحت شعار «مالك حق»، حيث تضمنت إقامة منتدى توعوي استمرت أعماله 3 أيام.

وتناولت الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى التي قدمها الأمين العام لمركز الحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، خطورة ظاهرة التنمر على فئات المجتمع كافة، وخاصة الأطفال والشباب، والرواسب النفسية والاجتماعية التي يمكن أن يتعرض لها أفراد المجتمع وأطيافه ما لم تعالج بالأساليب العلمية والتربوية.

وأشار الدكتور الفوزان خلال الجلسة التي حملت عنوان «أثر التنمر على المجتمع» إلى الآثار التي يمكن أن يسببها التنمر بأشكاله المتعددة، فيما أكد الفاخري وجوبَ المسارعة عند تعرض الفرد أو أحد زملائه لموقف تنمر بالإبلاغ عن الحالة؛ حتى لا تتفاقم المشكلة، ولحماية المتنمر عليه، ومساعدة المتنمر بالتوجيه والإرشاد؛ للتوقف عن هذا السلوك.