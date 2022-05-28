مناقشة 160 بحثا في جراحة المسالك البولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مختصون من داخل المملكة وخارجها 160 بحثا في جميع تخصصات جراحة المسالك البولية، حيث اختتمت أمس الأول فعاليات المؤتمر الثالث والثلاثين لجمعية جراحة المسالك البولية السعودية المقام على مدار ثلاثة أيام بالخبر تحت شعار (مستجدات جراحة المسالك البولية)، بتنظيم من الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية بحضور عدد من المتحدثين من داخل وخارج المملكة.

وأشار رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم العريفي، إلى تميز مؤتمر هذا العام بحجم الحضور طوال أيام المؤتمر من قبل المهتمين في هذا المجال، إضافة لإقامة معرض طبي مصاحب للشركات الراعية جرى فيه استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية في تخصص جراحة المسالك البولية، إلى جانب المحتوى العلمي المميز.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور رياض الموسى أن المؤتمر شهد تقديم 150 محاضرة، إضافة إلى ست ورش عمل مميزة لتدريب الأطباء في جراحات المسالك البولية الدقيقة.