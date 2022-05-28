برنامج التحول الوطني يحقق تقدما في مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاته لعام 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تقرير إنجازات برنامج التحول الوطني لعام 2021 تم عرض مستهدفات عام 2021 فقط لقياس التقدم المحقق في هذه السنة، أما عن المستهدفات للسنوات المقبلة فقد تم نشر مستهدفات عام 2025 في (الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 2021-2025) على موقع الرؤية.

المستهدف هو القيمة المراد الوصول إليها ويتم تحديده مسبقا لقياس مدى تقدم البرنامج في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وفي حال كانت القيمة الفعلية أعلى فهذا يعني أن البرنامج تجاوز المستهدف، في حين استطاع برنامج التحول الوطني تجاوز العديد من مستهدفاته لعام 2021.

تحقيق المستهدفات

برنامج التحول الوطني وجميع البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 هي نتيجة نموذج حوكمة فعال ومتكامل عمل عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهذه البرامج عبارة عن خطط تفصيلية قابلة للتحقيق والمتابعة، حيث تعمل بخطط ومبادرات وميزانيات محددة وجداول زمنية واضحة، ويتم قياسها من خلال مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات، وقد تم نشر مستهدفات المرحلة الثانية للبرنامج لعام 2025 في (الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 2021-2025) على موقع الرؤية.

أبرز مؤشرات برنامج التحول الوطني

01 تحقيق التميز في الأداء الحكومي







نسبة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل



نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية



نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية



ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد ( CPI ) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية



02ضمان استدامة الموارد الحيوية





عدد التراخيص المصدرة للاتجار بالأحياء الفطرية ومنتجاتها



الدرجة المحققة للمملكة في مؤشر الأداء البيئي



نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئيا



03 ضمان استدامة الموارد الحيوية





مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله



نسبة دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية (العواصف الرملية والسيول) قبل3 أيام



نسبة مساحة المناطق المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة



نسبة الأدوية الأساسية المتوفرة في السوق المحلية



نسبة الفقد والهدر في الأغذية



نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة



نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للسكان



مدة الخزن الاستراتيجي لمياه الاستخدام الحضري



معدل استمرارية الإمداد للمياه الحضرية



04 تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي





نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي



نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية



نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي



رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية



عدد المتطوعين في المملكة



عدد الفرص التطوعية التي يمكن أن يشارك فيها سكان المملكة



القيمة الاقتصادية للتطوع في المملكة للفرد



نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي



نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية



نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية



نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة



رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية



05 تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته





نسبة النساء في المناصب الإدارية (المتوسطة والعليا)



معدل المشاركة الاقتصادية للإناث (فوق سن 15 سنة)



15 حصة المرأة في سوق العمل (من القوى العاملة)



نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل



نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية



نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة



نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين



ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمية



06 التحول الرقمي





عدد نماذج الأعمال الرقمية الأولية



عدد المشاركين في أنشطة نشر الوعي الرقمي



ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الالكترونية



مبلغ الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية



قياس التحول الرقمي الحكومي



مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسة رقميا



07 الإسهام في تمكين القطاع الخاص





نسبة رضا مجتمع الأعمال عن قنوات التواصل الحكومية



القرب من الدولة الأفضل أداء في تقرير مؤشرات البنك الدولي



حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية



عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية



08 تطوير الشراكات الاقتصادية