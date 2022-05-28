«مسك» تدرب الجامعيين في القطاع الثالث والشركات الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا منا نحو تعزيز الأثر في قطاعات مختلفة وتوفير فرص تدريبية في مجالات متنوعة، أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك) بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب تعاوني لطلبة البكالوريوس، وسيكون موقع التدريب في مقر المركز بالرياض، وهو أحدث برامج «مسك المهارات» لطلاب الجامعات للتدريب خلال الصيف في القطاع الثالث (الخدمات) والشركات الناشئة.

وانطلاقا من دور المملكة الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون مركزا دوليا مخصصا للأعمال الإغاثية والإنسانية.

ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.

تفاصيل البرنامج

- برنامج ترحيبي يتضمن تاريخ المركز والخدمات المقدمة.

- الزيارة الميدانية للتعرف على إدارات المركز وأعمالها.

- التدريب الميداني مع الإدارة الحاضنة طوال مدة التدريب.

النقاط الرئيسية في البرنامج:

مدة البرنامج

3-7 شهور

الموقع

الرياض، المملكة العربية السعودية

الفئة المستهدفة

طلاب وطالبات خريجون هذا العام

معاييرالتقديم:

- طالب بكالوريوس على ألا يقل المعدل عن 3 أو 5.4

- ألا يكون المتقدم قد تخرج وحقق متطلبات برنامج التدريب.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- صورة من الهوية الوطنية - الطالب والطالبة

التخصصات المطلوبة:

إدارة أعمال - عام

إدارة أعمال – الموارد البشرية نظم المعلومات الإدارية.

خدمة اجتماعية

محاسبة

ترجمة واللغات

تخصص قانون – سياسي، دولي

تخصص هندسة صناعية

علاقات عامة

تقنية المعلومات – هندسة حاسب

صحة البيئة والإصحاح البيئي

إدارة مشاريع