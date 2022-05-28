خطة عمل للوقاية من 4 أمراض غير سارية

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وكشفت عن خطة عمل جديدة لآلية التنسيق العالمي للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، وتوصيات حول تعزيز وتصميم وتنفيذ سياسات بشأن النظم الصحية والخدمات الصحية والبنية التحتية المرنة، والوقاية من الأمراض غير السارية في حالات الطوارئ والاستجابة لها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتضمن 4 أمراض تشكل أهم أسباب الوفاة في العالم، اعتمدت الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية توصيات متعلقة بالأمراض غير السارية كالسرطان والسكري وأمراض القلب والرئة، فضلا عن الصحة النفسية.وكشفت عن خطة عمل جديدة لآلية التنسيق العالمي للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، وتوصيات حول تعزيز وتصميم وتنفيذ سياسات بشأن النظم الصحية والخدمات الصحية والبنية التحتية المرنة، والوقاية من الأمراض غير السارية في حالات الطوارئ والاستجابة لها.

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