أبناء المملكة يدخلون عصر تصميم المهمات وأنظمة الفضاء

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وسيتمكن المتدرب في نهاية هذه الدورة من البدء بتصميم مهمة فضائية فعالة لتحقيق مجموعة من الأهداف، وإجراء التحاليل الفنية اللازمة لتصاميم المهمات الفضائية، ويشمل ذلك التكلفة، الجدول الزمني، تقييم الأداء، وتحليل المخاطر.وتضيف الدورة مهارات عدة للمتدربين، منها: فهم أوسع لمهمات وأنظمة الفضاء، ومعرفة عملية مفصلة لكيفية عمل جميع عناصر المهمات الفضائية والمهام الرئيسية التي تؤدي إلى مهمات ناجحة، والحصول على خبرة عملية في تطبيق عمليات هندسة النظم لتطوير التصاميم التصورية للمهمات والنظم الفضائية، وإطار معرفي تأسيسي لتنمية معرفتك بالفضاء في المستقبل بنفسك، أو من خلال دورات أكاديمية أو دورات قصيرة أخرى.
محتويات البرنامج
وحدة 1:
مفهوم تصميم المهمات
هندسة أنظمة الفضاء التطبيقية
بيئة الفضاء
تصميم المهمات الفضائية
وحدة 2:
تصميم المدار
فهم المدارات
وصف واستخدام المدارات
المناورة في الفضاء
تصاميم المدار واختيارها
وحدة 3:
تصميم المركبات الفضائية
أنظمة خدمات الإطلاق
الصعود للفضاء الخارجي والعودة
تصميم الحمولات
تطوير هيكلة المركبات الفضائية
وحدة 4:
تصميم النظام الفرعي
الأنظمة الفرعية
النظام الفرعي للطاقة الكهربائية
تحديد الموقف والتحكم والتوجيه
الملاحة والتحكم
دفع الصواريخ
الاتصالات
معالجة البيانات
التحكم الحراري
الهياكل والتكوين
مراجعة الأنظمة الفرعية للتالي
النطاق ومتطلبات القيادة
الهيكلة التشغيلية
خيارات الهيكلة المادية
وحدة 5:
تطبيق النظام والعمليات والتقييم
التطبيق
عمليات المهمات
تقييم تكلفة المهمات والمخاطر
الحضور المستهدف
المهندسون ومديرو مشاريع الفضاء المسؤولون عن التصميم التفصيلي وتشغيل أنظمة الفضاء
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