شكرا لقرائتكم خبر منع استخدام المولدات الكهربائية بمخيمات الحجاج في عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منعت شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استخدام المولدات الكهربائية لمخيمات الحجاج بمشعر عرفة، وذلك ضمن اشتراطات الشركة الخاصة بالأعمال الكهربائية، والذي تضمنه الدليل الاسترشادي للأعمال الموسمية بمشعر عرفات لحج هذا العام.

ونوه الدليل إلى أنه يجب إنشاء المخيمات بشكل يحترم موقع الأساسات، والتغذية بالكهرباء للخيام والممرات مع تغيير التجربة الداخلية بالكامل سواء بالنسبة لأماكن الراحة أو مراعاة الاحتياجات الأخرى من مناطق مبيت للعمالة، والخدمات، وكذلك خيام خدمية وإدارة في كل مخيم جرى إنشاؤه بشكل يحقق جودة أعلى في الخدمة المقدمة وتجربة جيدة للحجاج.

من جهة أخرى أوضح الدليل أنه يستند إنشاء الخيمة النموذجية على استخدام مواد سريعة التركيب وسهلة التشطيب، ومتوفرة في السوق المحلي مع دراسة أدق التفاصيل لضمان استدامة أعمال الإنشاء لأكثر من موسم حج والوصول للهدف المنشود، كذلك استخدام أنظمة تكييف ذات كفاءة عالية، وكذلك بالنسبة لمعدات السلامة والوقاية من الحريق للتأكد من عملها في حالة الطلب.

ماذا يطلب توفيره بالمخيمات؟

- مراعاة روحانية مشعر عرفات عند إقامة مخيمات الحجاج.

- الحفاظ على النمط المعماري ليتكون من خيام مطورة متكاملة مع البيئة المحيطة.

- سكن مناسب للحجاج بالمشعر لنقل تجربة جيدة من خلال الراحة في المناسك وسهولة التعامل مع كل العناصر.