شكرا لقرائتكم خبر «الدليفري» يرفع نسبة ضحايا حساسية الطعام إلى 21 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناولوا الطعام في منازلكم قدر الإمكان، وإذا كنتم بحاجة إلى «الدليفري» فاختاروا الطعام الصحي، حتى لا تنضم إلى قائمة المصابين بحساسية الطعام.

ومن أجل ذلك أطلقت وزارة الصحة مبادرة تحت عنوان «الموضوع حساس» لتوعية مرضى حساسية الطعام ومن حولهم وكيفية التصرف عند لحظات «صدمة الحساسية»، ومعرفة أشهر الأكلات المسببة للحساسية ورصد تجارب وقصص مع حساسية الغذاء. وتصل نسبة المصابين بحساسية الطعام في المملكة إلى 21%، وأن نصف هذه الإصابات تعود إلى تناول الطعام خارج المنزل أو «الدليفري».

وكانت هيئة الغذاء والدواء أكدت في وقت سابق أن نسبة الالتزام في تصحيح وضع المنتجات الغذائية الخاصة لمرضى حساسية القمح بلغت 76%، إذ جرى تصحيح جميع المخالفات المرصودة على المنتجات المحلية، و18 مخالفة على المنتجات المستوردة من أصل 24، فيما تبقى 6 مخالفات تحت إجراءات التصحيح، كما نفذ مفتشو «الهيئة» حملة للرقابة على منتجات مرضى حساسية القمح وبيانات البطاقة الغذائية المتعلقة بذلك، وزاروا خلالها 116 منشأة، وضبطوا 2850 كغم من المنتجات المخالفة.

وتكمن أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية في المحافظة على صحة الفرد، إذ إن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل. وحساسية الطعام هي ردة فعل للجهاز الهضمي تجاه نوع معين من الطعام، إذ يعتقد بشكل خاطئ أن ذلك الطعام جسم مؤذ وضار.

أرقام حساسية الطعام:

50 % من الحالات تحدث خارج المنزل

90 % من الحالات بسبب الأصناف الأكثر شيوعا

الحالات كل 3 دقائق يراجع الطوارئ شخص يتعرض للحساسية

170 عدد الأطعمة التي قد تسبب الحساسية

أكثر الأغذية المسببة للحساسية







الحبوب



القشريات والأسماك



المكسرات



الحليب



البيض



فول الصويا



أعراض حساسية الطعام





صداع



غثيان



تقيؤ



عطاس وكحة



صعوبة في التنفس



آلام في المعدة



طفح جلدي



محفزات التحسس