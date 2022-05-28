مبادرة لتطوير الخدمة لـ 10 ملايين بـ «الضمان الصحي»

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وكان المجلس استحدث منصة جديدة لإدارة علاقات العملاء تهدف إلى أتمتة العمليات بين الجهات و ضمان وحماية وتحديث اكثر للمعلومات، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ العمليات والطلبات وتوحيد المتطلبات للمنشآت، وكذلك سهولة عملية الدفع عبر وسائل مختلفة، و سهولة التعديل والإضافة لمفوضي الشركات ومقدمي الرعاية.كما تتضمن الأهداف سهولة الاستخدام وملاءمتها مع الأجهزة الالكترونية، والحصول على تقارير مفصلة للعمليات المنفذة، إلى جانب الحصول على إشعارات بتحديثات الطلبات وسهولة التعديل والتحديث على الحسابات.
الأدوات الممكنة للتميز
- استبيانات قياس تجربة ورضا المستفيد عبر شركات التأمين الصحي.
- استبيانات وقياس تجربة ورضا المرضى عن مقدمي الرعاية الصحية.
الأهداف:
- قياس جودة الخدمات ومعدل رضا المستفيدين.
- ترجمة النتائج إلى مبادرات ومشاريع.
- قياس الأداء العام.
التأمين الصحي.. أرقام ومؤشرات:
- 7 ملايين عدد المستفيدين الموظفين
- 3.5 ملايين تابع مستفيد
- 5821 عدد مقدمي خدمات الرعاية
- 24 شركة تأمين تم تأهيلها
- 5 شركات لإدارة المطالبات
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