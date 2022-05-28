شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لتطوير الخدمة لـ 10 ملايين بـ «الضمان الصحي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحقيق رضا المستفيدين والذي يصل عددهم إلى 10 ملايين شخص، أطلق مجلس الضمان الصحي مبادرة «التميز في خدمة العملاء»، والتي تسهم في تحسين وتطوير تجربة المستفيدين في قطاع التأمين الصحي الخاص. ويمكن المجلس القطاع الصحي الخاص لضمان تقديم أفضل رعاية صحية في الوقت المناسب لجميع المستفيدين المؤمن لهم، وذلك من خلال تقييم تجاربهم وحماية حقوقهم. ويتضمن مؤشر الأداء المعدل العام لرضا المستفيدين عن مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي.

وكان المجلس استحدث منصة جديدة لإدارة علاقات العملاء تهدف إلى أتمتة العمليات بين الجهات و ضمان وحماية وتحديث اكثر للمعلومات، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ العمليات والطلبات وتوحيد المتطلبات للمنشآت، وكذلك سهولة عملية الدفع عبر وسائل مختلفة، و سهولة التعديل والإضافة لمفوضي الشركات ومقدمي الرعاية.

كما تتضمن الأهداف سهولة الاستخدام وملاءمتها مع الأجهزة الالكترونية، والحصول على تقارير مفصلة للعمليات المنفذة، إلى جانب الحصول على إشعارات بتحديثات الطلبات وسهولة التعديل والتحديث على الحسابات.

الأدوات الممكنة للتميز

- استبيانات قياس تجربة ورضا المستفيد عبر شركات التأمين الصحي.

- استبيانات وقياس تجربة ورضا المرضى عن مقدمي الرعاية الصحية.

الأهداف:

- قياس جودة الخدمات ومعدل رضا المستفيدين.

- ترجمة النتائج إلى مبادرات ومشاريع.

- قياس الأداء العام.

التأمين الصحي.. أرقام ومؤشرات:

- 7 ملايين عدد المستفيدين الموظفين

- 3.5 ملايين تابع مستفيد

- 5821 عدد مقدمي خدمات الرعاية

- 24 شركة تأمين تم تأهيلها

- 5 شركات لإدارة المطالبات