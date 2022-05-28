شكرا لقرائتكم خبر شارع الرسامين في تاريخية جدة يوثق «أيامنا الحلوة».. والجنغل توفر خيارات مشوقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت جدة التاريخية ضمن فعاليات موسم جدة 2022 الزائرين في رحلة إلى عبق الماضي، واستحضار حياة الأجداد المفعمة بالأصالة وربطها بالحاضر، من خلال تجسيد مجموعة من الفنانين التشكيليين لموهبتهم في رسم لوحات فنية تعيد تاريخ جدة بتراثها وثقافتها وعمرانها إلى جيل اليوم بطريقة تحكي تفاصيل الأماكن وذكريات «أيامنا الحلوة».

فيما توفر منطقة الجنغل لزوارها عددا من الخيارات والتجارب المشوقة.

ويشاهد الزائر بين جنبات وأزقة جدة التارخية شارعا يحتوي على مجموعة من الفنانين يعرضون لوحاتهم الفنية أمام الجمهور ليتفاعلوا معها، ويعرفوا تفاصيلها وقصة كل لوحة، مبدين إعجابهم بما رأوه من فنون داخل ردهات جدة التاريخية.

ويشكل موسم جدة فرصة لأصحاب المواهب والفنانين التشكيليين وعشاق الفنون والآثار والمتاحف وباعة الأكلات الشعبية، الذين وجدوا في فعاليات «جدة التاريخية» مصدر رزق لهم، وسبيلا لتعزيز مهاراتهم، وعرض منتجاتهم على زوار الموسم الذين تكتظ بهم ساحات المنطقة التاريخية وأزقتها من مختلف الجنسيات.

وتجسد فعاليات «جدة التاريخية» الهوية الجديدة لموسم جدة 2022 التي تعبر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميز فيها، إضافة إلى رؤية إدارة الموسم في توفير مختلف الخيارات لسكان عروس البحر الأحمر وزوارها من جميع الأعمار والجنسيات، وإبراز مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة.

فيما شهدت منطقة «جدة جنغل» إقبالا كبيرا من زوار موسم جدة من عشاق المغامرات والرحلات الاستكشافية البرية ومحبي حياة الطبيعة، حيث توفر جدة جنغل لزوارها عددا من الخيارات والتجارب المشوقة.

وتتميز جدة جنغل بطابعها الصحراوي الفريد وتصاميمها المستوحاة من بيئة الأدغال وأجواء العيش الملائمة للحيوانات البرية المختلفة، إضافة إلى حرصها على الإثراء المعرفي لزوارها من خلال المعارض والتجارب والفعاليات التي تشهدها حتى يقضي الزائر فيها تجربة تثقيفية وترفيهية في آن واحد.

حديقة الجنغل تتميز بـ:

