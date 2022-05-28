شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة والد رانيا العبدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة والد الملكة رانيا العبدالله.
وقال ولي العهد «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
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