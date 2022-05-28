«الشورى» يصوت على تقرير الاستخبارات ونظام المعاملات المدنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس الشورى 3 جلسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء عبر الاتصال المرئي يصوت خلالها على تقريري الاستخبارات العامة ومركز الاعتماد السعودي ومشروع نظام المعاملات المدنية، ويناقش عددا من التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية. ومن المنتظر أن يبحث المجلس تقريرا مقدما من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين السنويين للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ويدرس تقريري لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير للهيئة العامة للمنافسة وبشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. جلسة الاثنين: الاستماع لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمركز الاعتماد السعودي. الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة. الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم فيما يتعلق بمشروع نظام المعاملات المدنية وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجان بشأن التقارير يصوت المجلس على توصيات بشأنها. مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة. تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة العام. تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. بحث تقرير مقدم من لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون. تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. جلسة الثلاثاء: التصويت على عدد من توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير لهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة. يصدر المجلس قرارا بعد استماعه في ذات الجلسة إلى توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي في التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني. الاستماع لوجهة نظر الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية. مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة والبحوث العلمية والإفتاء. تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ. تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدّمت من توصياتٍ على تقرير المركز بعد دراسته. يدرس المجلس تقريري لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير للهيئة العامة للمنافسة وبشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. يبحث تقريرا مقدما من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. جلسة الأربعاء: التصويت على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين السنويين للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. التصويت على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري. مناقشة التقارير المقدمة من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. مشروع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في الجمهورية الفرنسية الأولى حول التعاون الفني في مجال النقل السككي. مناقشة المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية. تداول الآراء حول تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب.

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