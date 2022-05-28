«جام بروجكت» تستهوي محبي الأنيميشن الياباني بجدة

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وشهدت الفعاليات تفاعلا كبيرا من الجمهور ومحبي عروض هذه الفرقة التي تمثل صانعي أغاني الأنيميشن الياباني، حيث تعد السعودية أول محطة لهم بعد 8 جولات عالمية للفرقة.وتتواصل فعاليات قرية الأنيمي بالعديد من العروض والفقرات المميزة منها عروض سينمائية وعروض أنيمي وساعة أوتاكو، كما تشهد القرية كذلك العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية المتنوعة التي تستقطب يوميا العديد من الزوار.
وحققت مناطق فعاليات «سيتي ووك» أرقاما قياسية في الحضور من الأسر وعشاق المغامرات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية؛ حيث استقطبت إدارة الموسم العديد من التجارب العالمية للمرة الأولى لتحقيق التنوع وصناعة المرح والمغامرات في أجواء حماسية تفاعلية.
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