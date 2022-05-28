الحملات الأمنية تضبط 12,358 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 12,358 مخالفا، منهم 7626 مخالفا لنظام الإقامة، و3237 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1495 مخالفا لنظام العمل، وذلك للفترة من 19 إلى 25 مايو الحالي. وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات الأمنية: أولا: إجمالي المخالفين 12,358 مخالفا، منهم: 7626 مخالفا لنظام الإقامة 3237 مخالفا لنظام أمن الحدود 1495 مخالفا لنظام العمل ثانيا: مخالفو عبور الحدود إلى داخل المملكة 285 شخصا، منهم: 67 % يمنيو الجنسية 32 % إثيوبيو الجنسية 1 % جنسيات أخرى ضبط 117 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة ثالثا: ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم رابعا: إجمالي من يتم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة 78,227 وافدا مخالفا، منهم: 75,168 رجلا 3059 امرأة خامسا: تمت إحالة 67,584 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2530 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 11,775 مخالفا

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