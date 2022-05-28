محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3561 يوم السبت 28 مايو 2022، وأظهرت تسجيل 454 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 500 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 578764.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3733 حالة، منها 21 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى ولا حالات في العناية المركزة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل حالة وفاة واحدة و454 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وتعافي 500 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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