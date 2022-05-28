شرطة الرياض تقبض على مواطنين لاستيلاء أحدهما على مصوغات ذهبية من أحد المصانع أثناء عملية نقلها والآخر لإيوائه والتستر عليه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين، لاستيلاء أحدهما على مصوغات ذهبية من أحد المصانع أثناء عملية نقلها، والآخر لإيوائه والتستر عليه، واستُردت المصوغات وأُوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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