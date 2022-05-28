اختتامُ أعمالِ الاجتماع الوزاري للدورة العادية الـ 113 لمجلس الوحدة الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_التفاصيل اُختتمت في نواكشوط أعمالُ الاجتماع الوزاري للدورة العادية الـ 113 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي استمرت عدة أيام.

وأكدَ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، رئيس الدورة الحالية للمجلس جبريل إبراهيم، أن هذه الدورة تمنح فرصة لاستثمار القيم المشتركة بين الدول الأعضاء لاستشراف آفاق مستقبل واعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لربط العالم العربي ببعضه البعض.

وأضاف أنه يجب وضع قوانين وتشريعات جاذبة للاستثمار؛لإيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات التي تزخر بها البلدان العربية، مشيرا إلى أن كل مجالات الاستثمار متاحة كالسياحية والصناعة والتجارة وقطاع الخدمات.

وتم على هامش أعمال الدورة توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكوين والتبادل واتحاد المديرين العرب العام العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية؛بهدف الاسهام في تطوير قدرات الطلبة والموظفين الموريتاني ين،وإيجاد محتوى عربي على أعلى مستوى.

يذكر أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار التحضير للقمة الاقتصادية العربية في دورتها الخامسة التي ستحتضنها موريتانيا مطلع العام المقبل.

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