خطر هبوط الأهلي يتفاقم بهدف تعادل النصر في الوقت القاتل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حرم مهاجم نادي النصر البرازيلي أنديرسون تاليسكا النادي الأهلي من تحقيق فوز مهم في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، وانتهت بالتعادل بهدف لهدف بملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن لقاءات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الضيوف قد تقدموا في النتيجة عن طريق قائده عبدالرحمن غريب في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، قبل أن يتمكن البرازيلي تاليسكا من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+5، ليضع فريقه النصر في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، بينما بات للأهلي 31 نقطة في المركز التاسع، ليظل في مناطق خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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