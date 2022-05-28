“منطقة الشواء” تجذبُ زُوَّارَ جدة بأجوائها الساحرة داخل سيتي ووك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض جَذَبَتْ منطقةُ الشِّواء في سيتي ووك عدداً كبيراً من زوار موسم جدة 2022؛ لتناول وجبة العشاء تحت أكبر شلال تفاعلي بجدة،إذِ الأجواء الساحرة من مناظر طبيعية، ومساحات خضراء مُلِئَت بالأشجار والزهور؛ ليضفي سريان النهر الصناعي منظراً جمالياً للمنطقة.

ويتمكن الزائر في منطقة الشواء من أخذ وقت للاسترخاء مع كوب من القهوة، ووجبة من أحد المطاعم التي تقدم وجبات الشواء المميزة.

يُذكر أن منطقة سيتي ووك تعد من أكبر مناطق موسم جدة، وتتكون من 9 مناطق ترفيهيـــة متنوعة ما بين مطاعم ومتاجـــر وفعاليات لأول مرة يتم تجربتها مثل؛المنطاد وعروض هوت ويلز.

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