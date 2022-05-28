وأشاد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر بن عبد الله الدلامي بهذه الخطوة، التي من شأنها تخفيض المعدل الاستهلاكي للكهرباء على طرق المملكة، والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة التي تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة، منوهاً بأهمية استمرار العمل وتضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال بقية المراحل على جميع طرق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر استكمال المرحلة الأولى لإنارة الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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