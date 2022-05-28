استكمال المرحلة الأولى لإنارة الطرق

استكمل كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد»، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح إنارة الطرق في كل من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة نجران ومنطقة القصيم ومحافظة جدة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى أكثر من 60% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 54 ألف مصباح تقليدي بمصابيح LED المرشّدة للطاقة، التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها. وأشاد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر بن عبد الله الدلامي بهذه الخطوة، التي من شأنها تخفيض المعدل الاستهلاكي للكهرباء على طرق المملكة، والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة التي تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة، منوهاً بأهمية استمرار العمل وتضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال بقية المراحل على جميع طرق المملكة.



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