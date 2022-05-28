5 آلاف شتلة مانجروف بالشرقية

وأوضحت البيئة أن هذه الحملة تأتي ضمن ما تبذله الوزارة ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية في سبيل تحقيق أهداف مبادرة «السعودية الخضراء»، لمواجهة التحديات البيئية وزيادة المساحة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على التنوع البيئي.
وأضافت أن النظم البيئية الساحلية والبحرية مثل أشجار المانجروف، تعـد من أنسب المناطق لتكاثر وحضانة أنواع الأسماك والقشريات، مبينة أن أشجار القرم (المانجروف) تسهم بشكل كبير في حماية المناطق الساحلية من أثر التعرية بفعل الأمواج والأعاصير وحركة المد والجزر، كذلك تعمل على القضاء على الملوثات الذائبة في المياه وتحسن جودتها.
وبينت أن زراعة أشجار المانجروف في المناطق المتدهورة سيسهم- بمشيئة الله- في التقليل من آثار تغير المناخ، والمضي بخطوات نحو مستقبل أكثر خضرة، يساعد في تحسين جودة الحياة وحماية حق الأجيال المقبلة.
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