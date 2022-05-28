ياسمين ظهران ينتظر اكتمال الخدمات

طالب أهالي مخطط «ياسمين ظهران الجنوب» شمال المحافظة بضرورة تنظيم مداخل ومخارج الحي خاصة المؤدية الى الطريق الدولي ظهران الجنوب - خميس مشيط، ووصفوا التقاطع الحالي بالخطير على أهالي المخطط وعابري الطريق الحيوي. كما شدد آخرون على أهمية تنفيذ مشروع تصريف مياه السيول التي تنساب على متنزه القو جنوب المخطط.

مصدر مسؤول في بلدية ظهران الجنوب أكد لـ»دوت الخليج « أن هناك مخاطبات سابقة من قبل المجلس البلدي السابق لتنفيذ مشروع لتصريف المياه قبالة منتزه القو من الجهة الشرقية كون المخطط ضمن مخططات برنامج سكني.

ومن خلال جولة لـ»دوت الخليج» فالمخطط يتميز بموقعه شمال محافظة ظهران الجنوب بمحاذاة الطريق الدولي وانتهت أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات ويمتد على مساحة تتجاوز 766 ألف م2، ويُوفّر 471 قطعة أرض سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 500 م2 للأرض ضمن 24 مخططاً توفّر 21.418 أرضًا سكنية في منطقة عسير.