مصدر مسؤول في بلدية ظهران الجنوب أكد لـ»دوت الخليج « أن هناك مخاطبات سابقة من قبل المجلس البلدي السابق لتنفيذ مشروع لتصريف المياه قبالة منتزه القو من الجهة الشرقية كون المخطط ضمن مخططات برنامج سكني.
ومن خلال جولة لـ»دوت الخليج» فالمخطط يتميز بموقعه شمال محافظة ظهران الجنوب بمحاذاة الطريق الدولي وانتهت أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات ويمتد على مساحة تتجاوز 766 ألف م2، ويُوفّر 471 قطعة أرض سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 500 م2 للأرض ضمن 24 مخططاً توفّر 21.418 أرضًا سكنية في منطقة عسير.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين ظهران ينتظر اكتمال الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.