مصادرة طنين من المواد الغذائية

وقامت بلديتا العزيزية والمعابدة الفرعيتان بحملات ميدانية مكثفة ضمن نطاقيها على الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط ما يقارب 2000 كيلو من الخضروات والفواكه جرى تسليم الصالح منها للاستهلاك لجمعية حفظ النعمة، إضافة إلى ضبط (200) كيلو خردوات مختلفة الأنواع، كما قامت الفرق الرقابية بنطاق بلدية المعابدة الفرعية برصد مسلخ عشوائي يعمل بطرق غير نظامية ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وقد تم إغلاقه على الفور وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقها، كما تم الوقوف على أماكن وجود غسّالي السيارات المخالفين في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات بطرق عشوائية مخالفة، ومصادرة وإتلاف (890) قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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