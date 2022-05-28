ضبط مخالفتين تقومان بالتسول في القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل الجهات الأمنية بمناطق المملكة حملاتها لضبط المتسولين.
وفي منطقة القصيم تم ضبط مخالفة لنظام الإقامة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول واستعطاف المارة بجانب المحال التجارية.
كما تم ضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بجانب أحد الصرفات الآلية، وفق «سناب الداخلية».
وينص نظام مكافحة التسول على أنه، يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
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كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.
ووفق ذات النظام، تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.
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