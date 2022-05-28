محمد بن مسعود - الدمام - تم تأجيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة ربع ساعة لـ أسباب أمنية، ليبدأ عند الساعة 10:15 مساءً. فيما قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن سبب تأجيل بداية المباراة هو تأخر وصول الجماهير.

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.