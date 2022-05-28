تحديد موقع إحدى ناقلتي نفط اختطفتهما إيران

محمد بن مسعود - الدمام - نجح موقع “تانكر تراكرز” اليوم السبت، من تحديد مكان إحدى السفينتين اليونانيتين اللتين احتجزهما الحرس الثوري الإيراني، وكانتا تحملان نفطا من العراق وقطر.

وكشف الموقع، المتخصص في تتبع موقع السفن، إن السفينة دلتا بوسيدون موجودة إلى الجنوب من ميناء بندر لنجة الإيراني، الواقع غرب جزيرة قشم.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد احتجز مساء أمس الجمعة، سفينتين يونانيتين (برودينت وريور، ودلتا بوسيدون) أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية.

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وذكر موقع “لويد ليست” أن قوات إيرانية صعدت على متن الناقلة (برودينت وريور) التي ترفع علم اليونان، وتم قطرها نحو ميناء بندر عباس، مشيرا إلى أنها كانت تحمل شحنة نفط من ميناء البصرة العراقي إلى الولايات المتحدة.