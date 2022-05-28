اخبار الرياضه السعوديه موافقة أمنية على حضور 40 ألف مشجع مباراة مصر وغينيا

وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار».
وأضاف الاتحاد «يدخل منتخب مصر معسكراً مغلقاً يوم 30 مايو الجاري، استعداداً لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في كوت ديفوار 2023».
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